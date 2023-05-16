В Татарстане к 35 медицинским и 22 образовательным учреждениям бесплатн подведут газ

В Татарстане в рамках программы "Социальная газификация" бесплатно будут газифицированы 35 медицинских и 22 образовательных учреждения, проинформировала пресс-служба Казанского филиала РАНХиГС.

Руководитель филиала Наиля Аскарова говорит, что в РТ социальная газификация идет полным ходом и весьма востребована в населенных пунктах. Особенно - после того, как перечень потребителей расширили.

Активно строится жилье, до конца 2024 года число домов, подлежащих газификации, составляет 17100.

