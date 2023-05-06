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В Татарстане футбольные ворота упали на ребенка - ему раздробило челюсть и выбило зубы

Футбольные ворота упали на ребенка в Татарстане
В Татарстане футбольные ворота упали на ребенка - ему раздробило челюсть и выбило зубы

Фото: открытые источники

В Высокогорском районе РТ на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота, школьнику выбило зубы и раздробило челюсть. Об этом пишет Mash Iptash.

В сообщении говорится, что ребята решили поиграть в футбол на стадионе школы. Мальчик забил гол и решил "красиво" отпраздновать его, забрался на ворота.
Но крепление выдержало, ворота упали.

Сообщается, что ребенка прооперировали в ДРКБ. Сейчас он в стабильном состоянии. Следователи СКР по республики возбудили уголовное дело.

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