Футбольные ворота упали на ребенка в Татарстане

В Высокогорском районе РТ на 11-летнего мальчика упали футбольные ворота, школьнику выбило зубы и раздробило челюсть. Об этом пишет Mash Iptash.

В сообщении говорится, что ребята решили поиграть в футбол на стадионе школы. Мальчик забил гол и решил "красиво" отпраздновать его, забрался на ворота.

Но крепление выдержало, ворота упали.

Сообщается, что ребенка прооперировали в ДРКБ. Сейчас он в стабильном состоянии. Следователи СКР по республики возбудили уголовное дело.

