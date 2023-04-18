В Татарстане дворники объявили о забастовке из-за копеечной зарплаты

Дворники в Нижнекамске решились на забастовку из-за низкого уровня оплаты их нелегкого труда. Сообщается, что сотрудники домоуправления "Техкомфорт" мотивировали свои действия тем, что работодатель уже год не доплачивает им положенное.

Бригада, состоящая из 9 сотрудников, обслуживает 20 домов. И ранее за один дом из трех подъездов им платили 28 тысяч рублей, сейчас сумма оказалась снижена до 25 тысяч. При этом на каждого дворника приходится два или даже более домов.

Иногда дворников просят выйти в другие районы города с поручениями, но за эту дополнительную работу не доплачивают, говорят бастующие.

В домоуправлении говорят, что списывали деньги с причитающегося, но только потому, что число жалоб жителей на качество уборки растет, а дворники с обязанностями не всегда справляются, отмечает "НТР".

Установить картину случившегося и помочь разобраться в ней помогут сотрудники прокуратуры. Дворники уже обратились туда.

