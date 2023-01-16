В Татарстане двое суток ищут, но пока не могут найти двух детей-близнецов

В Татарстане двое суток ищут и пока не могут найти двух 16-летних сестер-близнецов. Дарья и Александра Антоновы 14 января вышли из дома в селе Столбищи Лаишевского района Татарстана и не вернулись.

Приметы близняшек: рост 150 сантиметров, телосложение нормальное, цвет волос светлый, глаза карие. Обе в черной куртке и с черным рюкзаком.

Если у вас есть какие-либо сведения о местонахождении девочек, «Лизалерт» просит позвонить на горячую линию

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