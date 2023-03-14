В Татарстане ДУМ утвердило размеры нисабов для фитр-садака и закята

В Татарстане утверждены размеры нисабов для фитр-садака и закята

В Татарстане утвердили размеры нисабов для фитр-садака и закята, сообщает ДУМ РТ.

В 2023 году для выплаты закята сумма нисаба по золоту составляет 454 000 рублей, для фитр-садака - 41 000 рублей по серебру. При расчете по ячменю фитр-садака равен 150 рублям, по изюму - 800 рублей. Те, кто не смогут поститься, должны выплатить фидию - 350 рублей за каждый пропущенный день.