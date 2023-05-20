В Татарстане повышен минимальный потребительский бюджет до 21 805 рублей

В Татарстане принято решение повысить минимальный потребительский бюджет за первый квартал 2023 года. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

"Утвердить стоимостную величину минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за I квартал 2023 года в размере 21 805 рублей", — говорится в документе.

Если сравнивать данный размер с предыдущим периодом, то повышение составлят 663 рублей: в последнем квартале прошлого года минимальный потребительский бюджет в РТ был 21 142 рубля.

Минимальный потребительский бюджет сопоставим с минимальной потребкорзиной. В него входят стоимости товаров и услуг, которые обеспечивают удовлетворение основных физиологических и социальных потребностей жителя.