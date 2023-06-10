В Татарстане депутаты выступили против отмены домашнего задания для учеников школ

В ГД РФ на днях озвучили идею - отменить в стране домашние задания для учеников школ. Автором предложения стал вице-спикер парламента Владислав Даванков, который пояснил, что нигде в мире нет "домашки", что эта практика - пережиток прошлого, от которого детей пора бы и освободить.

Однако радоваться новости начали только дети. Родители оказались против такого нововведения.

"Вести Татарстан" поинтересовались мнением депутатов в РТ. Стало очевидно, что и народные избранники данную инициативу не поддерживают.

Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отметил, что домашнее задание - фактически логическое продолжение классной работа, возможность закрепить те новые темы и знания, которые учитель дал на уроке.