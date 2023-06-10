В Татарстане депутаты выступили против отмены домашнего задания для учеников школ

В Татарстане депутаты выступили против отмены домашнего задания для школьников
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В ГД РФ на днях озвучили идею - отменить в стране домашние задания для учеников школ. Автором предложения стал вице-спикер парламента Владислав Даванков, который пояснил, что нигде в мире нет "домашки", что эта практика - пережиток прошлого, от которого детей пора бы и освободить.
Однако радоваться новости начали только дети. Родители оказались против такого нововведения.
"Вести Татарстан" поинтересовались мнением депутатов в РТ. Стало очевидно, что и народные избранники данную инициативу не поддерживают.
Депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев отметил, что домашнее задание - фактически логическое продолжение классной работа, возможность закрепить те новые темы и знания, которые учитель дал на уроке.
"Отмена домашнего задания мера естественно чрезмерная, она недопустима. Дело в том, что домашнее задание способствует формированию у ребенка дисциплинированности, формированию навыка самостоятельно что-то изучать, ведь учитель или наставник не всегда могут быть рядом и получается без них ребенок окажется беззащитным если они всё время его ведут", - сказал он.