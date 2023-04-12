В Татарстане депутат покинул зал заседаний Госсовета во время выступления коллег на татарском языке

Депутат Госсовета РТ Александр Славутский ушел с заседания комитета по образованию, культуре и нацвопросам во время выступления его коллег на татарском языке. Диалог на татарском завязался между министром образования РТ Ильсуром Хадиуллиным и замглавы Госсовета Маратом Ахметовым.

Поначалу депутат Славутский попытался воспользоваться переводчиком и послушать, о чем речь, через наушники. Но потом просто покинул зал заседаний. При этом он не обозначил свою позицию и причину решения об уходе.

СМИ сообщают, что ранее Славутского замечали за жалобами на незнание татарского. Осенью минувшего года в зале не было перевода и Славутский обозначал эту проблему.

