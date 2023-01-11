В Татарстане через 20 лет удалось раскрыть убийство 17-летнего парня

43-летнего жителя Нижнекамска будут судить по делу об убийстве 17-летнего подростка в конце 90-х годов. Об этом сообщили в республиканском Следкоме.

Все случилось летом 1998 года. Товарищ позвал нижнекамца на встречу с группой парней, с которыми у него лично возникло недопонимание. Тот согласился, взяв с собой неустановленное огнестрельное оружие.

В какой-то момент между двумя группами общей численностью 6-7 человек начался конфликт. Обвиняемый достал оружие и выстрелил в 17-летнего парня, который в результате полученного ранения скончался на месте. Стрелок скрылся.

В ходе расследования об убийстве подозреваемый был объявлен в розыск, но свидетели убийства сообщили, что преступление сообщил другой человек, который к этому времени уже умер. В результате обвинения были сняты.

Однако в 2022 году в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были получены показания свидетеля, подтвердившие причастность обвиняемого к убийству.

Дело вскоре будет рассмотрено в суде.