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В Татарстане через 20 лет удалось раскрыть убийство 17-летнего парня

В Татарстане через 20 лет удалось раскрыть убийство 17-летнего парня

Фото: открытые источники

43-летнего жителя Нижнекамска будут судить по делу об убийстве 17-летнего подростка в конце 90-х годов. Об этом сообщили в республиканском Следкоме.

Все случилось летом 1998 года. Товарищ позвал нижнекамца на встречу с группой парней, с которыми у него лично возникло недопонимание. Тот согласился, взяв с собой неустановленное огнестрельное оружие.
В какой-то момент между двумя группами общей численностью 6-7 человек начался конфликт. Обвиняемый достал оружие и выстрелил в 17-летнего парня, который в результате полученного ранения скончался на месте. Стрелок скрылся.

В ходе расследования об убийстве подозреваемый был объявлен в розыск, но свидетели убийства сообщили, что преступление сообщил другой человек, который к этому времени уже умер. В результате обвинения были сняты.
Однако в 2022 году в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет были получены показания свидетеля, подтвердившие причастность обвиняемого к убийству.

Дело вскоре будет рассмотрено в суде.

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