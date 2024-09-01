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В Татарстане бывшего начальника колонии-поселения №18 отдали под суд

Экс-глава колонии-поселения № 18 Управления Фед...

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Экс-глава колонии-поселения № 18 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан Азат Сафин окажется на скамье подсудимых по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Согласно версии следствия, в период с 2022 по 2024 год он отдавал незаконные указания осужденному, который приобрел для учреждения холодильник для длительных свиданий, бетонные кольца для канализационного устройства и изготовил стол.

Для сокрытия своих нарушений сотрудник исправительного заведения внес в табель учета рабочего времени ложные данные о том, что заключенный якобы трудился в течение месяца. Данные противоправные действия были выявлены в ходе совместной операции следователей с региональными подразделениями УФСИН и УФСБ.

Расследование было инициировано после поступления анонимных жалоб на деятельность Азата Сафина. В рамках операции следственные органы провели ряд обысков в колонии-поселении, в результате которых были изъяты документы, подтверждающие факты коррупции и злоупотреблений. В ходе допросов сотрудники учреждения также указали на наличие системы покровительства, которая позволяла заключённым выполнять работы и получать за это оплату, что является нарушением правил исполнения наказаний.

Сафин, согласно материалам дела, использовал свое положение для получения личной выгоды. Заключенный, получивший указания от экс-главы колонии, не только обеспечивал учреждение необходимыми предметами, но и имел возможность проводить время вне наручников, что ставит под сомнение безопасность режима. Также следствию стало известно о частых встречах Сафина с представителями местного бизнеса, которые могли быть связаны с передачей взяток.

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