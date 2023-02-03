Новости Казани
· Служба новостей

В Татарстане будут судить женщину-депутата за присвоение денег на сено

В Татарстане будут судить женщину-депутата за присвоение денег на сено

Фото: stroitelstvo-gid.ru

В Татарстане перед судом предстанет женщина-депутат совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района, которая была главой компании "Сатурн-Урал". Следователи собрали в отношении нее солидную доказательную базу, которая свидетельствует о махинациях с сеном и финансами.

Как сообщают в республиканском Следкоме, в 2021 году народная избранница поняла, что кормов для коров заготовили мало. Тогда она решила купить его у других. В результате на предприятие поставили 1499 тюков с сеном. Потратили свыше 2,5 миллиона рублей с учетом расходов на транспортировку.

Деньги депутат перевела на свою банковскую карту, а оформили их как выданные под отчет одному из сотрудников для оплаты сена.
Также по указанию депутата составили фиктивные акты с завышенными ценами на закупку и доставку корма. В итоге разницу между фиктивно выданными под отчет деньгами и фактически потраченными (более чем 438 тысяч рублей) женщина забрала себе.

Она признала вину. Ущерб возместила.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бывший боец ЧВК "Вагнер" сбежал на Украину, попросив "не поминать его лихом"

Редакция помогает

день назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть

уничтожение тараканов в квартире эко дальнейший

Новости Казани

день назад

Трое иностранных студентов в Казани изнасиловали школьницу: насиловали четыре часа

Новости России

2 дня назад

“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться

Профи - уроки игры на саксофоне с нуля

Новости мира

22 часа назад

Тут таких сильно не любят: ВС РФ за секунды уничтожили на Украине американские танки Abrams с символикой ЛГБТ

Новости России

день назад

"Сдулись моментально": обученные в Британии солдаты ВСУ после 20 минут первого боя решили сдаться

Новости России

день назад

Два брата в селе три года держали в рабстве девушку

Новости Казани

22 часа назад

В ходе спецоперации на Украине под Артемовском погиб "вагнеровец" из Татарстана Денис Зарипов

Новости Казани

17 часов назад

Троицу иностранных студентов, изнасиловавших в Казани 14-летнюю школьницу, отправили под арест
Новости Казани
3 часа назад

"Это семейный заработок!": обвиненные в изнасиловании школьницы иностранные студенты в Казани, обвинили свою жертву в проституции

"Это семейный заработок!": обвиненные в изнасиловании школьницы иностранные студенты в Казани, обвинили свою жертву в проституции

Новости Казани

час назад

В Казани женщина жестоко зарезала свою сестру-близнеца из-за наследства

Редакция помогает

день назад

Фрикаделек нет, игрушки акулы тоже, а вот мебель найдется: казанцам показали, кто заменит излюбленную Икею

Новости Казани

2 часа назад

У жительницы Татарстана, прилетевшей из Азии, обнаружена опасная лихорадка денге

Новости Казани

2 часа назад

СМИ: в Казани пластический хирург изуродовал женщине лицо
В Татарстане начали реконструкцию участков трассы М-7

Новости Казани

3 часа назад

По-самурайски: в Казани мужчины вежливо пожали друг другу руки и тут же начали массовую драку

Новости России

3 часа назад

41-летний отец убил двух маленьких сыновей и покончил с собой: жена и дочь успели сбежать

Новости Казани

3 часа назад

"Опять двадцать пять": метеоролог КФУ пообещал татарстанцам в феврале погодную аномалию
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города