В Татарстане будут судить женщину-депутата за присвоение денег на сено

В Татарстане перед судом предстанет женщина-депутат совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района, которая была главой компании "Сатурн-Урал". Следователи собрали в отношении нее солидную доказательную базу, которая свидетельствует о махинациях с сеном и финансами.

Как сообщают в республиканском Следкоме, в 2021 году народная избранница поняла, что кормов для коров заготовили мало. Тогда она решила купить его у других. В результате на предприятие поставили 1499 тюков с сеном. Потратили свыше 2,5 миллиона рублей с учетом расходов на транспортировку.

Деньги депутат перевела на свою банковскую карту, а оформили их как выданные под отчет одному из сотрудников для оплаты сена.

Также по указанию депутата составили фиктивные акты с завышенными ценами на закупку и доставку корма. В итоге разницу между фиктивно выданными под отчет деньгами и фактически потраченными (более чем 438 тысяч рублей) женщина забрала себе.

Она признала вину. Ущерб возместила.