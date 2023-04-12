В Татарстане с 14 апреля изменят маршруты и расписание движения пригородных поездов

В Татарстане претерпели изменения маршруты и расписание движения некоторых пригородных поездов. Причина - в ремонте участка дороги Казань - Зеленый Дол.

По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, речь идет о периоде с 14 апреля по 5 июня.

По истечении этого срока расписание вернется в обычный режим.

В обоих направлениях меняется график курсирования поездов Казань - ст. аэропорт, Свияжск, Канаш, Паратск, Волжск, Албоба. Изменится расписание курсирования электропоездов "Казань - Йошкар-Ола" и "Краснозаринск - Куркачи".

На период с 19 по 21 апреля и с 29 апреля по 19 мая будут внесены изменения в движение поездов "Казань-Свияжск" и "Свияжск-Арск", говорится в сообщении.

Перед поездками следует уточнять актуальное расписание на нужную дату.