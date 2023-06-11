В одном из районов Татарстана 16-килограммовый главный приз Сабантуя вырвался и скрылся в лесу

Накануне в селах и деревнях Татарстана стартовало празднование Сабантуя. В селе Большие Ключи Зеленодольского района во время традиционных состязаний произошел инцидент: победитель чуть не лишился своего приза.

Все случилось, когда в центре Майдана проводили поединки по борьбе на поясах. 16-килограммовый барашек, который был предназначен победителю соревнований, перед самым началом праздника сломал дощечки загона и убежал. Позже животное нашли в лесу, передали в пресс-службе администрации Зеленодольского района.

Главным батыром праздника стал Гадель Валишин: он заверил, что барашек будет жить в подсобном хозяйстве и сможет наслаждаться прогулками.