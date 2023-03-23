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В Татарстане 61-летнего крановщика раздавило покатившимся назад автомобилем

В Татарстане во время работы трагически погиб 61-летний крановщик
В Татарстане 61-летнего крановщика раздавило покатившимся назад автомобилем

Фото: kazan.aif.ru

В Набережных Челнах случилась производственная трагедия. По данным республиканской прокуратуры, погиб 61-летний крановщик, его во время проведения работ раздавил автомобиль.

Установлено, что случилось все накануне в поселке Сидоровка. Во время снятия автокрана с опор автомобиль внезапно покатился назад и придавил шофера.

Мужчина был сотрудником "Челныводоканал". Он от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники прокуратуры подозревают нарушение требований охраны труда и на этот предмет будет проведена прокурорская проверка.

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