В Татарстане 61-летнего крановщика раздавило покатившимся назад автомобилем

В Татарстане во время работы трагически погиб 61-летний крановщик

В Набережных Челнах случилась производственная трагедия. По данным республиканской прокуратуры, погиб 61-летний крановщик, его во время проведения работ раздавил автомобиль.

Установлено, что случилось все накануне в поселке Сидоровка. Во время снятия автокрана с опор автомобиль внезапно покатился назад и придавил шофера.

Мужчина был сотрудником "Челныводоканал". Он от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники прокуратуры подозревают нарушение требований охраны труда и на этот предмет будет проведена прокурорская проверка.