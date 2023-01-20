В Татарстане 34-летний мужчина изнасиловал маленькую дочь своей сожительницы
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В Татарстане мужчина изнасиловал 10-летнюю дочку своей сожительницы. О произошедшем сообщает телеканал РЕН ТВ.
Установлено, что 34-летний мужчина приехал в РТ из Башкирии, жил у своей возлюбленной. А спустя некоторое время женщина узнала, что сожитель насиловал ее 10-летнюю дочь.
Женщина терпеть такое не стала и обратилась с заявлением в полицию.
Полицейские задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело. Отмечается, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.