В Татарстане 20-летний парень забрался в окно к соседу-пенсионеру и попытался отравить его газом

В Чистополе будут судить 20-летнего татарстанца, который обвиняется в краже, грабеже, покушении на убийство и угоне авто.

Следователи установили, что в пьяном виде парень влез через окно в дом пожилого соседа.

Он попытался найти у 85-летнего старика ценности в доме, но хозяин внезапно проснулся. Тогда парень, угрожая ножом, отобрал у соседа 10 тысяч рублей.

Оставив жертву в комнате, молодой человек прошел на кухню, открыл газ, взял ключи от автомобиля и сбежал.

Пожилой мужчина вовремя ощутил запах газа и успел выключить плиту. После этого он позвонил в полицию, позднее агрессора задержали.