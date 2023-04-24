13 вузов Республики Татарстан попали в рейтинг с самыми востребованными в РФ выпускниками

13 университетов Татарстана попали в ТОП лучших вузов России, выпускники которых имеют самый высокий показатель востребованности на рынке труда страны, к такому выводу пришли аналитики hh.ru, проведя исследование.

На самую высоку строчку среди вузов РТ попал КФУ. Он оказался на пятом месте в федеральном ТОП.

Попали в рейтинг и четыре других вуза, но расположились они значительно ниже: на 117-м месте российского рейтинга оказался КГЭУ, на 144-м - КНИТУ, на 149-м - КАИ, на 178-м - КИУ имени Тимирясова.

В ТОП-200 попали также КАУ (аграрный университет), ТИСБИ и Казанской институт культуры.