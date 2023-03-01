В Татарстане 1 марта изменились правила противопожарного режима: теперь жарить шашлык и разводить костры будем иначе

С 1 марта в Татарстане вступили в силу новые правила противопожарного режима

С 1 марта 2023 года в Татарстане и по всей стране вступили в силу новые правила противопожарного режима. Об этом напомнили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

размещать мангалы и жаровни можно будет на расстоянии не менее 5 метров от строений, разводить открытый огонь, например, для сжигания травы, листьев или мусора, можно на расстоянии не менее 15 метров от зданий, а негорючую емкость для сжигания мусора необходимо ставить на дистанции от 7,5 метров от построек.

В зданиях всех типов, на крышах, балконах больше нельзя будет использовать пиротехнику, не исключение и бенгальские огни.

А в квартирах, где проживают многодетные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, должны в обязательном порядке быть установлены исправные пожарные извещатели.

Новые правила запрещают ставить глухие решетки в подвалах и у окон подвалов, если они - не аварийные выходы.

