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В Татарстан придет похолодание до -3 градусов и пойдет снег

В Татарстане ожидается сильное похолодание и снег
В Татарстан придет похолодание до -3 градусов и пойдет снег

Фото: открытые источники

В начале новой недели в Татарстане ожидается сильное похородание.

По данным республиканского Гидрометцентра, в ночное время температуры упадут до нуля градусов, вероятны заморозки до -3 градусов.

Холодные воздушные массы начнут поступать в регион 7 мая, в воскресенье. Температура воздуха днем составит только +10 градусов. Сила ветра местами может достигать 15 метров в секунду, синоптики предупреждают о вероятности мокрого снега.

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