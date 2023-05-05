В Татарстане ожидается сильное похолодание и снег

В начале новой недели в Татарстане ожидается сильное похородание.

По данным республиканского Гидрометцентра, в ночное время температуры упадут до нуля градусов, вероятны заморозки до -3 градусов.

Холодные воздушные массы начнут поступать в регион 7 мая, в воскресенье. Температура воздуха днем составит только +10 градусов. Сила ветра местами может достигать 15 метров в секунду, синоптики предупреждают о вероятности мокрого снега.

