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В страшном массовом ДТП в Казани один человек погиб и двое пострадали

Один человек погиб и двое пострадали в страшном массовом ДТП в Казани
В страшном массовом ДТП в Казани один человек погиб и двое пострадали

Фото: Татарстан-24

Один погибший и двое пострадавших - таковы результаты массовой аварии, которая минувшей ночью случилась в Казани на Проспекте Победы. Предположительно, виновником аварии стал водитель Nissan Terrano. Как пишет "Татарстан-24", он ехал по широкой проезжей части южной трассы по встречной полосе. Очевидцы рассказывают, что у него имелись все признаки алкогольного опьянения.

Nissan Terrano столкнулся лоб в лоб Kia, после первого удара кроссовер отбросило на Mitsubishi, который двигался по соседней полосе. Водитель Mitsubishi говорит, что все произошло так стремительно, что он не сразу понял, что случилось.

Все произошло на глазах ехавшей мимо бригады скорой помощи. Медики сразу оказали необходимую помощь, но одного из участников ДТП спасти не удалось. Он умер на месте.
31-летний пассажир KIA, а также предполагаемый виновник аварии госпитализированы в травмами.

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