Раис Татарстана Минниханов и мэр Казани Метшин открыли стелу "Казань - город трудовой доблести"

В Казани в сквере у Северного вокзала сегодня, 4 мая, открыли стелу "Казань - город трудовой доблести". Сделали это Раис Татарстана Рустам Минниханов и казанский градоначальник Ильсур Метшин.

"Татарстан в годы Великой Отечественной войны был важнейшим тыловым центром страны. Из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 70 было принято и размещено в нашей республике. Для фронта производилось свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения", — отметил Рустам Минниханов.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Казани российским президентом Путиным в 2020 году. Высота новой стелы составляет 26 метров.