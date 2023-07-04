В столице РТ пройдет семейный старт: в Казани подростки и их родители могут присоединиться к забегу

Подростки и их родители могут бесплатно присоединиться к забегу «Ночная Казань» 15 июля

В Татарстане стартует спортивный проект "Семейная команда", который включает в себя серию забегов и один из них пройдет в Казани. Принять участие в нем могут дети, возраст которых от 6 до 17 лет, вместе с родителями.

В столице РТ семейный старт пройдет 15 июля на забеге "Ночная Казань". Спортсмены должны будут пробежать 4 км, после чего они получат подарки и медали. Начало проекта в 22:45 в экстрим-парке "УРАМ" Родителям необходимо участвовать в забеге вместе с детьми.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Координаторы мероприятия расскажут о стартовом пакете. Участникам необходимо взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, а также медицинскую справку о допуске к соревнованиям по бегу. Ребенку необходимо согласие родителя на участие, либо же его личное присутствие.