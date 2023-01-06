«В столь непростое время»: Рустам Минниханов обратился к жителям Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил с наступающим Рождеством православных жителей Татарстана, отметив, что в наше время этот праздник приобретает особое звучание.

"Отрадно, что одним из всемирно известных символов столицы нашей многонациональной республики является особо почитаемая Казанская икона Божией Матери, к чудотворному списку которой – в возрожденный собор – стекаются паломники из разных уголков нашей страны и со всего мира. В Татарстане, где в мире и согласии проживают представители разных национальностей и вероисповеданий, более всего ценится наше общее стремление к плодотворному взаимодействию и созиданию.

В столь непростое время особенно важно сохранить накопленные за многие века совместной истории духовные богатства – единство дел и помыслов, добрососедство и взаимопонимание, веру в лучшее будущее. Особое звучание всё это приобретает в Год национальных культур и традиций.

Искренне надеюсь, что 2023 год будет богат на благие дела и свершения, и каждый из нас внесёт свой посильный вклад в духовное развитие татарстанского общества. От всей души желаю вам радостного рождественского настроения, оптимизма, крепкого здоровья, добра и благополучия!" – говорится в тексте обращения.