В спецоперации на Украине погиб боец ЧВК "Вагнер" из Татарстана - тело упокоили только через 3 месяца после гибели

В Аксубаевском районе Татарстана похоронили участника СВО Ильфата Минсафина

В Татарстане проводили в последний путь 41-летнего бойца ЧВК "Вагнер" Ильфата Минсафина. Его похоронили в Аксубаевском районе республики, сообщил глава района Камиль Гилманов.

О бойце известно, что родился он в Набережных Челнах, после школы трудился на автозаводе. А в октябре 2022 года вступил в ряды ЧВК.

При выполнении боевого долга боец погиб 8 января в Артемовске. Но похоронили его на родине отца — в Старых Киязлах — только сейчас. Дань памяти бойцу отдали с воинскими почестями и оркестром.