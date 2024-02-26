В Советском районе Казани упал уровень безработицы

В Советском районе Казани в два раза снизился объем безработицы. Об этом сообщил глава района Роман Фатхутдинов.

По его словам, уровень безработицы на данный момент составляет – 0,24% или 418 неработающих граждан. На одного человека приходится 8 вакансий для трудоустройства.

Сообщается, что в районе действуют более 24 тысяч предприятий. К тому же 46 тысяч граждан развивают сферу малого бизнеса на 11 тысячах предприятий. Примерно 26 тысяч предпринимателей, успешно развивают собственные проекты.

В районе также были зафиксированы граждане, которые вели незаконную торговлю. В результате чего было открыто 2,8 тысячи административных дел. Кроме того, были демонтированы 62 объекта незаконной торговли.