В Казани в Советском районе отключат на сутки воду из-за строительства метро

11 мая с 9 утра до 9 утра 12 мая будет отключена вода в домах Советского района столицы Татарстана.

По данным МУП "Водоканал", отключение связано с необходимостью сменить трубы вынесенных участков водопроводов при строительстве второй ветки метро.

В частности, воду отключат в домах на Академика Сахарова, №№13, 15, 17, 19, 29, 31, 13а,Б,в,г, 17а, 19а, 31Б,в,г,д, 31/1, а также на Закиева, №№17, 39, 17а.

