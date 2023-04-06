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В Следкоме РТ раскрыли некоторые подробности задержания директора казанского ипподрома Гильфанова

СК: раскрыты подробности задержания директора казанского ипподрома Марата Гильфанова
В Следкоме РТ раскрыли некоторые подробности задержания директора казанского ипподрома Гильфанова

Фото: открытые источники

В республиканском управлении Следкома РФ рассказали некоторые детали громкого задержания руководителя казанского ипподрома Марата Гильфанова. Сообщается, что в отношении 40-летнего директора возбудили уголовное дело.
Оно возбуждено по материалам УЭБиПК МВД по Татарстану.

Установлено предварительно, что с 2018 по 2020 годы Гильфанов, используя по максимуму служебное положение, с неустановленными пока лицами подделывал документацию о финансово-хозяйственной деятельности. Фальшивки передавались в Главное сельхозуправление племенным делом в животноводстве РТ. Так Гильфанов получал субсидии.

Деньги похищались, ущерб республике причинен на 8,9 миллиона рублей.
Сам Гильфанов вину не признает, обвинение ему уже предъявлено.

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