СК: раскрыты подробности задержания директора казанского ипподрома Марата Гильфанова

В республиканском управлении Следкома РФ рассказали некоторые детали громкого задержания руководителя казанского ипподрома Марата Гильфанова. Сообщается, что в отношении 40-летнего директора возбудили уголовное дело.

Оно возбуждено по материалам УЭБиПК МВД по Татарстану.

Установлено предварительно, что с 2018 по 2020 годы Гильфанов, используя по максимуму служебное положение, с неустановленными пока лицами подделывал документацию о финансово-хозяйственной деятельности. Фальшивки передавались в Главное сельхозуправление племенным делом в животноводстве РТ. Так Гильфанов получал субсидии.

Деньги похищались, ущерб республике причинен на 8,9 миллиона рублей.

Сам Гильфанов вину не признает, обвинение ему уже предъявлено.

