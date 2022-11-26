В Сеть попало видео одной из попоек жительницы Казани, которая избила ребенка и все сняла на видео

Телеграм-канал Mash Iptash опубликовал видео с попойкой Евгении Артюхиной, которая избила свою двухлетнюю дочь. Сообщаеся, что она не дает жизни соседям.

"Поток собутыльников Евгении Артюхиной неиссякаем. Гости буквально спят в подъезде и творят беспредел — один украл кроссовки, другой — поджёг коляску. Прошлым летом она кошмарила домовой чат с самого утра, требуя найти и принести ей выброшенные в окно ключи. За несколько дней до публикации видео к ней приходил бывший и сломал холодильник, который теперь украшает общий коридор", - говорится в соощении.

Евгения распивает на детской площадке у дома, пока дети играют рядом.

Напомним, Московский суд Казани отправил Артюхину в СИЗО до 25 января.