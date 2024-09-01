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В саммите БРИКС примет участие Новый банк развития

На саммите БРИКС, который пройдет в Казани, буд...

Вечерняя Казань

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На саммите БРИКС, который пройдет в Казани, будет присутствовать президент Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф. Она отметила, что в данный момент рассматривается возможность принятия новых стран в НБР, и, в частности, поддержка членства Алжира получила одобрение внутри организации.

Согласно информации, собственный капитал банка составляет $100 миллиардов. За последние годы НБР значительно увеличил количество участников, включив в свои ряды такие страны, как Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бангладеш.

На саммите БРИКС в Казани лидеры государств обсудят ключевые вопросы глобальной экономики и сотрудничества. Присутствие президента НБР Дилмы Руссефф подчеркивает растующую роль банка на международной арене. За время своего существования НБР зарекомендовал себя как важный игрок в финансировании инфраструктурных проектов и устойчивого развития стран-участниц. С новым увеличением капитала до 100 миллиардов долларов банк стал еще более привлекательным для новых членов.

Ожидается, что вопрос о вступлении Алжира будет одним из центральных на обсуждении, что может привести к дальнейшему расширению влияния НБР в Африке. Поддержка членства Алжира свидетельствует о стратегическом интересе банка в усиливающемся экономическом сотрудничестве с африканскими странами. Это также может служить примером для других государств, стремящихся к совместным проектам и финансированию.

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