В "Салават Купере" в Казани построят поликлинику на 10 тысяч квадратных метров

Минздрав РТ приступит к строительству поликлиники на 10 тысяч квадратных метров в ЖК "Салават Купере", работы стартуют уже скоро, сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

Проект реализации медицинского учреждения в ведомстве планировали запустить в этом году, но это оказалось невозможным, по словам Садыкова, "по ряду причин".

"Но на 2023 год земля уже выделена, проект готов. На проект деньги выделены. Мы начинаем", – объяснил Садыков.

Строительство займет 2 года. Завершится в 2024-м году. В поликлинике будут предсмотрены как детские, так и взрослые отделения.

