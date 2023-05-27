Главный инфекционист РТ Лопушов: В Татарстан завезли весь запас вакцины против кори

В Татарстан завезли весь запас вакцины против кори, жителей региона продолжают вакцинировать от опасного инфекционного заболевания. Об этом проинформировал главный эмидемиолог Татарстана Дмитрий Лопушов.

"Весь годовой план вакцины мы получили. Она есть во всех поликлиниках - и детских, и взрослых", - сообщил он.

Сейчас активность населения в части желания поставить прививку невысока, с сожалением отметил Лопушов. Чаще всего прививают детей. Доктор напомнил, что не существ медикаментов для лечения кори, а потому лучше всего сделать именно прививку.

"Вакцинация - основной метод профилактики. Вакцина есть во всех поликлиниках республики. Их должно быть две. Если не знаете, есть ли у вас такая прививка, то можно сдать тест на антитела", — посоветовал он.

С начала 2023 года в республике был зарегистрирован 61 случай кори, в 26 случаях заразились корью дети.