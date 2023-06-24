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В РТ зарегистрировали первый случай заражения ребенка клещевым энцефалитом

В Татарстане зарегистрировали первый случай заражения ребенка клещевым энцефалитом
В РТ зарегистрировали первый случай заражения ребенка клещевым энцефалитом

Фото: открытые источники

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Первый в этом году случай заражения ребенка клещевым энцефалитом после укуса клеща зарегистрировали в Набережных Челнах. Об этом информирует Управление здравоохранения автограда.

Пострадала пятилетняя малышка, клещ укусил ее в Муслюмовском районе в наружный угол глаза. Считается, что чем ближе к мозгу, тем опаснее могут быть последствия.

Обследование подтвердило наличие менингеальной формы клещевого энцефалита.
Но родители обратились вовремя, помощь оказала своевременно и сейчас жизни девочки ничто не угрожает.

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