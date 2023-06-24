В Татарстане на трассе в ДТП пострадали двое детей

В Татарстане, в Альметьевском районе на 256-м километре дороги Казань-Оренбург случилась авария, в которой пострадали двое детей.

37-летний водитель "Ларгуса", двигаясь со стороны Лениногорска, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и протаранил едущую впереди "Гранту".

Пострадали двое детей, которые находились в салоне "Ларгуса". 16-летняя девушка доставлена в нейрохирургию, пятилетней девочке оказали помощь и отпустили домой.

