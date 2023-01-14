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В России снимут сериал о создании и развитии казанской ОПГ "Тяп-Ляп"

В России снимут сериал о создании и развитии казанской ОПГ "Тяп-Ляп"

Фото: открытые источники

В России будет снят сериал о первой советской преступной группировке - казанской ОПГ "Тяп-Ляп". Отмечается, что снимать фильм будет московский режиссер Олег Асадулин, ранее работавший над сериалом "Закрытая школа".

Пока нет подробностей о том, кто из актеров будет задействован в съемках. Основные съемки пройдут в Москве, именно там будут воссоздавать локации Казани 1970-х годов.
Некоторые эпизоды фильма планируют снять в Казани.

"Тяп-Ляп" — организованная преступная группировка, известная организацией массовых драк в Казани — столице Татарской АССР в 1970-е годы, а также убийствами. В неё входили молодые люди и подростки, живущие в районе завода "Теплоконтроль" на одной из окраин Казани. Как считают специалисты, именно с этой банды берёт начало массовое явление, получившее название "казанский феномен".

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