В России снимут сериал о создании и развитии казанской ОПГ "Тяп-Ляп"

В России будет снят сериал о первой советской преступной группировке - казанской ОПГ "Тяп-Ляп". Отмечается, что снимать фильм будет московский режиссер Олег Асадулин, ранее работавший над сериалом "Закрытая школа".

Пока нет подробностей о том, кто из актеров будет задействован в съемках. Основные съемки пройдут в Москве, именно там будут воссоздавать локации Казани 1970-х годов.

Некоторые эпизоды фильма планируют снять в Казани.

"Тяп-Ляп" — организованная преступная группировка, известная организацией массовых драк в Казани — столице Татарской АССР в 1970-е годы, а также убийствами. В неё входили молодые люди и подростки, живущие в районе завода "Теплоконтроль" на одной из окраин Казани. Как считают специалисты, именно с этой банды берёт начало массовое явление, получившее название "казанский феномен".