В РФ призвали не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с предложением исключить ограничения по страховому стажу у женщин, которые родили и воспитали пятерых и более детей.

Как сообщает RT, Волынец ссылается на статью 12 ФЗ "О страховых пенсиях", согласно которой в стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком, пока тот не достигнет 1,5 лет. Но не более 6 лет в общей сложности. Таким образом, сейчас пенсионные коэффициенты начислены могут быть максимум только за четверых детей.

Волынец отметила, что женщины, родившие 5 детей и более, оказывают несправедливо в условиях, которые заведомо им невыгодны.

