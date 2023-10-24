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В Приволжском районе Казани лиса напала на ребенка

В Приволжском районе Казани лиса напала на ребенка

Фото: социальные сети

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В Приволжском районе Казани в ЖК "М-14" у мусорных баков мальчик столкнулся с лисицей. Территори ЖК граничит с лесополосой, именно оттуда, как предполагается, и заявилась хищница в поисках еды.

"Это “безобидное” животное гнало моего ребенка с детской площадки до магазина на улице Адо, 15. Ребенок был очень сильно напуган. Эмоций нам хватило", - заявила мать пострадавшего.

По словам женщины, на крик взрослых лисица не реагировала, испугалась только пустой бутылки, брошенной непосредственно в нее. При этом лесная хищница не отправилась обратно в лес, она бросилась на парковку.

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