В пожарном отряде МЧС Казани появилась кошка по кличке Люся

В пожарном отряде МЧС Казани появилась кошка Люся
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В пожарной части Казани поселилась четвероногая сотрудница Люся. На кошку возложили обязанности бороться с грызунами, пока ее руководители и попечители борются с пожарами.
Кошка хорошо усвоила внутренний распорядок и ведет себя дисциплинированно - выходит на пост каждое утро, охраняет инвентарь от мышей и крыс и дарит пожарным после смены психологическую разгрузку.
В ГУ МЧС России по РТ отметили, что иногда сотрудница проказничает, но ей многое прощается.