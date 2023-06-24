В пожарном отряде МЧС Казани появилась кошка по кличке Люся

В пожарной части Казани поселилась четвероногая сотрудница Люся. На кошку возложили обязанности бороться с грызунами, пока ее руководители и попечители борются с пожарами.

Кошка хорошо усвоила внутренний распорядок и ведет себя дисциплинированно - выходит на пост каждое утро, охраняет инвентарь от мышей и крыс и дарит пожарным после смены психологическую разгрузку.

В ГУ МЧС России по РТ отметили, что иногда сотрудница проказничает, но ей многое прощается.