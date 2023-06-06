"В планах - завершить работы к середине июля": из Казани могут запустить новые "Метеоры"

Новые «Метеоры» из Казани могут запустить по Волге уже в июле 2023 года

На маршруты по Волге два новых судна на подводных крыльях "Метеор-2020" компании АО "Флот РТ" могут выйти уже в июле этого года, о чем рассказал ее генеральный директор Роман Лизалин в рамках пресс-конференции.

На данный момент идут процессы лицензирования, персонал проходит обучение. В планах - завершить все работы к середине июля и тогда, возможно, запустить суда.

"Метеоры" будут отправлены по маршруту Казань - Болгар - Казань. Помимо этого, уже этим летом планируют запустить и маршрут Казань - Свияжск - Казань на А-217.

На вопрос о стоимости билетов ответ дал министр транспорта дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Он рассказал, что, даже если появятся новые рейсы от АО "Флот РТ", билеты будут продаваться по действующим тарифам, так как тендер на выполнение речных перевозок в 2023 году выиграла АО "Татфлот". Тарифы были утверждены.