В планах - пройти 140 км: в Татарстане проводят мероприятия по расчистке реки Казанки

В Татарстане расчистили от завалов 12 км реки Казанки

В рамках пилотного проекта Минэкологии Татарстана по экореабилитации водных объектов в этом году проводят мероприятия по расчистке реки Казанки от завалов древесины и мусора, рассказал заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Аграков.

С его слов, проект очень важен, так как завалы деревьев со временем приводят к заиливанию рек в связи со снижением скорости водяного потока. Помимо этого, они нарушают естественные условия среды обитания и являются накопителем бытовых отходов, которые попадают в реку из населенных пунктов.

На данный момент на объекте работает около десяти человек. Отмечается, что завалы могут быть абсолютно разные - некоторые можно разобрать за пару дней, а другие требуют работ по две-три недели. Работы по разбору на Казанке ведут с июня и они будут продолжена. Спикер уверен, что большая часть работы впереди. В планах - пройти 140 км до истока реки.