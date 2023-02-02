В песне казанского певца Хабиба нашли матерную брань: фанаты возмутились

Певец из Казани Хабиб объявил о том, что скоро свет увидит его новая песня, а заодно показал в соцсетях ее фрагмент, чтобы заинтересовать поклонников. Но фанаты остались крайне недовольны, поскольку услышали там матерную брань.

"„Ля какая ты!“ Как вам?" — спросил артист у поклонников.

Сотни людей отреагировали на это и многие отметили, что "ля" звучит, как матерное слово, обозначающее женщину с низкой социальной ответственностью.

"Что за Ля? Это извините *ля?", "Надо бы частицу Ля заменить на что-то другое", "Ля не заходит, не нравится, именно из- за, ля" в моем плейлисте этой песни не будет", - написали почитатели песен Хабиба.

Певец опроверг, что "ля" в песне является сокращенным матом.

"Я всегда уважаю Ваше мнение и прислушиваюсь к своей аудитории и принял решение", — объявил артист. Исполнитель решил заменить данную частицу на "Ой".

Однако при следующей публикации с новым словом большинство фанатов осталось все равно недовольны. "Ля лучше было", — пришли к выводу поклонники.