Новости Казани
· Артем Акчурин

В павильоне у парка Горького завершены конструктивные работы

В павильоне у парка Горького завершены конструктивные работы

kzn.ru

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В Казани продолжается строительство павильона при входе в парк им. Горького. Ремонтные работы уже завершены, и наступает этап отделки. В ближайшее время жители смогут оценить архитектурные решения.

В настоящее время строители укладывают брусчатку для стыковки с павильоном. Этот комплекс будет объединять вход в подземный переход и остановку общественного транспорта, а значит, также происходит обновление спуска внутри.

Площадка у Стелы почти полностью благоустроена. Осталось лишь высадить кустарники в кашпо и установить антипарковочные столбики.

Все предпринятые мероприятия требовали значительного времени из-за трудностей, связанных с близким расположением подземной парковки и многочисленных инженерных сетей. Ожидается, что обновление будет завершено в ноябре, как сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

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