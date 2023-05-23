В Татарстане в оздоровительных лагерях летом отдохнут около 170 тысяч детей

В Татарстане предстоящим летом в детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 168 233 ребенка. Об этом на брифинге в Кабмине РТ доложил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

По его словам, почти 34 тысяч путевок в полной мере оплачены из республиканской казны.

"Среди получателей дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в реабилитации и восстановлении, а также одаренные ребята, победители и призеры олимпиад. Бесплатные путевки получат ребята допризывного возраста в лагеря гражданско-патриотической направленности и школьники в лагеря труда и отдыха", - пояснил Ринат Садыков.

О том, чтобы и родители, и организаторы детского отдыха оперативно получали нужную информацию, в республике организован круглосуточный телефон "горячей линии" летней оздоровительной кампании - 843 207-28-73.