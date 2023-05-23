Новости Казани
· Служба новостей

В оздоровительных лагерях Татарстана летом отдохнут около 170 тысяч детей

В Татарстане в оздоровительных лагерях летом отдохнут около 170 тысяч детей
В оздоровительных лагерях Татарстана летом отдохнут около 170 тысяч детей

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

В Татарстане предстоящим летом в детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть 168 233 ребенка. Об этом на брифинге в Кабмине РТ доложил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

По его словам, почти 34 тысяч путевок в полной мере оплачены из республиканской казны.

"Среди получателей дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, нуждающиеся в реабилитации и восстановлении, а также одаренные ребята, победители и призеры олимпиад. Бесплатные путевки получат ребята допризывного возраста в лагеря гражданско-патриотической направленности и школьники в лагеря труда и отдыха", - пояснил Ринат Садыков.

О том, чтобы и родители, и организаторы детского отдыха оперативно получали нужную информацию, в республике организован круглосуточный телефон "горячей линии" летней оздоровительной кампании - 843 207-28-73.

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
6 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Новости Казани

3 часа назад

"Платят, чтобы убивали наших": названы имена звезд из Татарстана, которые финансируют ВСУ

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

С такими вопросам не в поликлинику: с чем лучше обращаться в платную клинику

чем опасны клопы для человека

Общество

19 часов назад

Как обезопасить себя от клещей на даче? Кровопийцы сами отскочат на километр

Новости Казани

день назад

«За антивоенное граффити»: в Казани объявлен в розыск политактивист Марк Серов

увеличение губ в новосибирске в Новосибирске

Новости Казани

6 часов назад

В Татарстане у ряда собственников изымут земельные участки для строительства дорог

Новости Казани

5 часов назад

"Приставила нож к горлу ученика": учитель-дефектолог в Казани радикально решила конфликт на работе в школе

Новости Казани

5 часов назад

В Казани подросток на спор решил переплыть реку - тело ищут вторые сутки

Новости Казани

час назад

Присела на скамейку и больше не встала: в Татарстане во время прогулки внезапно умерла школьница
Новости Казани
час назад

В Татарстане возбуждено дело о халатности медиков, которые отказались спасать пострадавшего в ДТП парня

В Татарстане возбуждено дело о халатности медиков, которые отказались спасать пострадавшего в ДТП парня

Новости Казани

43 минуты назад

В Казани гостям и жителям запретили купаться в фонтанах

Гид по скидкам Казани

день назад

Дачный сезон открыт, нужно быть аккуратнее! Как казанцам избежать штрафа при обустройстве дома и участка

Новости Казани

48 минут назад

В оздоровительных лагерях Татарстана летом отдохнут около 170 тысяч детей

Новости Казани

58 минут назад

Поспорил с друзьями и не выплыл: в Казани нашли тело подростка, который на спор решил переплыть Казанку
"Мухи отдельно, котлеты - отдельно": депутаты Госдумы от Татарстана предложили внести изменения в закон об отходах
Новости Казани
4 часа назад

"Мухи отдельно, котлеты - отдельно": депутаты Госдумы от Татарстана предложили внести изменения в закон об отходах

Новости Казани

час назад

"В глаза не смотреть, спиной не поворачиваться!": в Татарстане в Госкомитете по биоресурсам дали простые советы, которые спасут жизнь при встрече с медведем

Новости Казани

4 часа назад

В ТЦ и подземках Татарстана снова появляются игровые автоматы: жители в шоке

Новости Казани

4 часа назад

В Казани задержана женщина, которая с ножом напала воспитательницу своего сына
В Казань едут знаменитая робособака из YouTube-роликов, робот-двойник Эйнштейна, самый гибкий робот в мире и «летающие пиксели»
Важное в РТ
6 дней назад

В Казань едут знаменитая робособака из YouTube-роликов, робот-двойник Эйнштейна, самый гибкий робот в мире и «летающие пиксели»