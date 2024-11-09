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· 16+ · Анастасия Шарова

В одном из казанских СНТ произошел пожар

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В казанском поселке Царицыно произошёл пожар, который был зафиксирован на видео. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал «Регион 116».

На видео запечатлено, как частный дом охвачен огнём, и из него валит дым. По некоторым данным, на место происшествия были вызваны пожарные, и к моменту публикации на место уже прибыли три машины.

Очевидцы в комментариях предполагают, что пожар произошёл не в Царицыно, а в соседнем СНТ. Некоторые считают, что причиной возгорания могли стать неисправные электроприборы. По неподтверждённым данным, после холодов люди стали чаще использовать обогреватели, которые могли быть не в полном порядке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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