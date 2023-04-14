В новом хосписе Казани планируется обустроить центр для реабилитации участников СВО на Украине

В здании нового, пока еще строящегося хосписа в Казани планируется разместить реабилитационный центр для участников СВО. Об этом сообщает "Татар-Информ" со ссылкой на главу правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова.

"Я обсуждал эту идею с ребятами, которые занимаются спортом. Мы купим тренажеры, обустроим здесь спортзал. Много ребят покалечилось после СВО, я сам прекрасно знаю, что это такое", - рассказал Вавилов.

Реабилитационный центр, по его словам, сможет принимать не только бойцов-татарстанцев, но и военных из других российских регионов.

Строительство хосписа закончить планируют в этом году. Сейчас работы почти на финишной прямой, идет внутренняя отделка. Чтобы все завершить как можно быстрее, требуется собрать еще около 250 миллионов рублей.

