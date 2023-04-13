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В ночном пожаре в Казани на улице Фучика из горящей квартиры на девятом этаже спасли ребенка

В Казани из ночного пожара на девятом этаже дома на Фучика спасли ребенка
В ночном пожаре в Казани на улице Фучика из горящей квартиры на девятом этаже спасли ребенка

Фото: социальные сети

Минувшей ночью в Казани начался пожар в многоквартирном доме на улице Фучика. Вспыхнула квартира на девятом этаже, информирует "Татарстан-24".

Жители смогли эвакуироваться своими силами, помог в этом общедомовой чат, в который жильцы выложили информацию о необходимости покинуть помещения и убрать подальше от дома припаркованные авто.

Из горящей квартиры пожарные спасли несовершеннолетнего ребенка, которого сразу передали на попечение медработников.

Соседи семьи, в квартире которой случился пожар, говорят, что родители часто устраивали вечеринки разной степени громкости и масштаба.
Предполагаемой причиной пожара в МЧС РФ по РТ назвали неосторожное обращение с огнем.

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