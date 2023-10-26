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В некоторых районах Казани вода может позеленеть 30 октября - без паники

В некоторых районах Казани вода может позеленеть 30 октября - без паники

Фото: социальные сети

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В домах Приволжского, Советского и Вахитовского районов Казани вода может позеленеть, однако паниковать не стоит, предупредили в мэрии столицы Татарстана.

30 октября в воду для определения мест утечки теплоносителя могут добавить краситель "Ураниин-А". Он не представляет опасности для экологии и здоровья людей, однако при обнаружении зеленой воды из-под крана горожан просят позвонить в Казанские теплосети по номеру +7(843)291-87-95.

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