В некоторых районах Казани вода может позеленеть 30 октября - без паники

В домах Приволжского, Советского и Вахитовского районов Казани вода может позеленеть, однако паниковать не стоит, предупредили в мэрии столицы Татарстана.

30 октября в воду для определения мест утечки теплоносителя могут добавить краситель "Ураниин-А". Он не представляет опасности для экологии и здоровья людей, однако при обнаружении зеленой воды из-под крана горожан просят позвонить в Казанские теплосети по номеру +7(843)291-87-95.