В Набережных Челнах женщина подожгла дверь соседей

Неизвестная женщина в Набережных Челнах устроила пожар в доме, чтобы отомстить своим соседям, как сообщается в Telegram-канале Region 116.

Женщина начала терроризировать соседей, повреждая видеоглазок, а затем принялась за поджог двери. Пожарные прибыли на место происшествия, а женщина утверждала, что соседи сами подожгли квартиру. Специалисты экстренных служб прибыли к дому оперативно.

По некоторым данным, конфликт начался из-за тамбурной двери, которую женщина пыталась снять. Владелец квартиры подал заявление о порче имущества.