В Москве врачи пытаются спасти 4-летнего ребенка, отец которого уверен, что в заражение крови малыш получил в больнице Казани

Врачи в Москве пытаются спасти четырехлетнего ребенка. Его отец считает, что в заражении крови у малыша повинны врачи детской больницы № 7 в Казани.

Как сообщает Mash Iptash, вечером 22 января малыш поел мандарина и лег спать. Ночью у него отекло лицо, появилась сыпь и повысилась температура тела. Родители вызвали скорую, но медики посоветовали дать крохе парацетамол.

"Утром семья поспешила в семёрку, там малышу поставили уколы от аллергии и отпустили домой. Ему стало хуже: опухли ноги и рука. В ДРКБ сделали анализы, нашли воспаление. Мальчика срочно положили в реанимацию, где он впал в кому на 20 дней. Врачи сообщили — всему виной сепсис. С их слов, его мог вызвать стрептококк, который обнаружили в месте укола", - говорится в сообщении канала.

Отец добился, чтобы его ребенка перевели в Москву, столичные доктора делают все, но говорят, что время упущено, и сейчас вероятный сценарий - ампутация. Отец считает, что заражение крови началось с того самого укола от аллергии, а потому уже подал обращение в Минздрав РФ с просьбой разобраться в ситуации.