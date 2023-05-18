В больнице Москвы в возрасте 68 лет умер экс-проректор КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов

Один из создателей вертолета "Ансат", экс-проректор казанского института КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов умер в одной из больниц Москвы.

Ученый почти всю жизнь посвятил проектированию вертолетов, он изучал аэроупругость и иные важные для авиастроения вопросы.

Как пишет "БО", в больницу в Москве Сергей Михайлов попал после неприятности в столичном аэропорту. Он потерял там сознание.