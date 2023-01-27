В Москве из-за ленточки в цветах Украины осудили ЛГБТ-активистку из Казани Сашу Косареву

В Москве из-за ленточки в цветах украинского флага осудили ЛГБТ-активистку из Казани. Ее задержали около станции метро "Китай-город".

Тверской суд Москвы сегодня, 27 января, оштрафовал ЛГБТ-активистку из Казани Сашу Косареву из-за того, что она на ее одежде была прикреплена ленточка в желто-синих цветах.

Девушке назначили максимальное наказание по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации).

Трое суток назад девушка гуляла рядом с отделом полиции, двое пенсионеров подошли к ней и выразили свое неудовольствие ленточкой.

После этого один из них позвал полицию. Девушку обыскали, а затем доставили в ОВД.

Девушка вину не признала, хотя обжаловать решение суда она также не собирается.

Ей назначили штраф в максимальном объеме. 50 тысяч рублей.